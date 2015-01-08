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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 13:32 BJT

香港个股：佳兆业恐无法按时支付2,600万美元债息，或拖累房产企业债

“我们认为该公司不能支付债息的可能性很大(80%的机率)，”Cheong在研究报告中写道。

中国其他地产开发商的美元债券也急剧下跌，投资者担忧下一个债务违约的会是哪家。

本月广东省的房地产开发商--广州富力地产 和合景泰富地产控股 的债券均下跌7-10点，后者的2020年到期债券 收益率由12月的14%左右飙升至逾21%。

路透未联系上佳兆业的公司人士置评。债务是该公司一系列问题中的最新一起，12月时佳兆业宣布主席和其他高管辞职，而且政府限制该公司部分重要项目的销售。

佳兆业所有未到期债券全线下跌，成交价堪称悲惨，最低仅为30美分左右(面值1美元)，约为一个月前水平的三分之一。

即将支付债息的2020年到期债券 报价为27/31美分(面值1美元)，较12月初该公司事发前104美分的水平跌去大半。(完)

(编译 李爽/李春喜; 审校 戴素萍)
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