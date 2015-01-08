香港个股：佳兆业恐无法按时支付2,600万美元债息，或拖累房产企业债

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
“我们认为该公司不能支付债息的可能性很大(80%的机率)，”Cheong在研究报告中写道。
中国其他地产开发商的美元债券也急剧下跌，投资者担忧下一个债务违约的会是哪家。
本月广东省的房地产开发商--广州富力地产 和合景泰富地产控股 的债券均下跌7-10点，后者的2020年到期债券 收益率由12月的14%左右飙升至逾21%。
路透未联系上佳兆业的公司人士置评。债务是该公司一系列问题中的最新一起，12月时佳兆业宣布主席和其他高管辞职，而且政府限制该公司部分重要项目的销售。
佳兆业所有未到期债券全线下跌，成交价堪称悲惨，最低仅为30美分左右(面值1美元)，约为一个月前水平的三分之一。
即将支付债息的2020年到期债券 报价为27/31美分(面值1美元)，较12月初该公司事发前104美分的水平跌去大半。(完)
(编译 李爽/李春喜; 审校 戴素萍)
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透北京5月2日 - 中国外汇管理局局长潘功胜周二指出，在一个复杂多变的世界中，防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定是外汇局的双重使命。
路透5月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，润泰创新国 际股份有限公司与润泰全球股份有限公司正在寻求总计为140亿台币(4.66 亿美元)的两笔融资。 牵头行兼簿记行台湾银行已为润泰创新启动了90亿台币的五年期贷款 。 这笔贷款包括90亿台币循环信贷A部分和27亿台币保证金B部分。两部 分合计不得超过90亿台币。A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor )加码60个基点，税前保底利率为1.7%；B部分每年支付60个基点的保证费 用。 银行承贷25亿台币或以上，可获得牵头行头衔，以及18个基点的前端 费；承贷18-24亿台币，可获得副牵头行头衔，前端费为10个基点；承贷1 0-17亿台币，可获得参贷行头衔，前端费为5个基点。银行回复截止日期 是6月16日。 融资将由润泰创新的董事长及总裁担保，并以Concord Greater Chin a的股票为抵押，这是借款人间接全资拥有的子公司。 大部分融资将用于润泰创新2012年10月和2013年5月的两笔贷款再融 资，其余部分将用