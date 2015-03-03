佳兆业建议境内债务重组计划 不削本金但减少利息和延长还款期

路透香港3月3日 - 陷入财困的中国房地产商佳兆业(1638.HK)公布为其总值480亿元人民币境内债务重组的建议计划，主要条款为债务抵押品及担保不会出现任何变动，且不削减任何债权人本金，但利息将予减少并延长年期。

佳兆业周一晚间发出的声明称，公司昨天与相关境内贷款人就建议境内重组计划进行会议。建议主要条款为债务抵押品及担保不会出现任何变动以及不削减任何债权人的本金，随时间悉数向所有债权人支付本金。

然而，利息将予减少（减少后利息不低于中国人民银行贷款基准利率的70%）及年期将予延长（延长后剩余年期不低于三年不多于六年，但原有债务剩余期限多于六年的债务，仍按照原有期限执行）。

截至去年底止，佳兆业结欠境内银行债务约124.18亿元人民币，结欠非金融机构债务约355.53亿元人民币。

佳兆业表示，相信实行重组计划，公司将可恢复可持续的资本结构，并把焦点重投于达致业务计划之上。至于境外债务的建议组计划将适时作出公告。

佳兆业股份周一暂停买卖，将在周二恢复交易。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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