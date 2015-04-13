佳兆业再度委任控股股东兼创办人郭英成为董事会主席

路透香港4月13日 - 陷于财困的中国小型房地产商--佳兆业(1638.HK)周一宣布，原于去年底辞任主席的公司控股股东兼创办人郭英成，再度获委任为董事会主席，即日起生效。

此外，原联席主席孙越南及佳兆业第二大股东--生命人寿的副总裁叶列理则调任董事会副主席；以及委任旗下佳兆业置业发展（深圳）有限公司总裁郑毅为执行董事，同日生效。

郭英成家族去年出售佳兆业股份予生命人寿后，郭英成亦于去年12月底辞任董事会主席，并因此率先触发公司一项4亿港元由汇丰贷出的定期贷款违约，其后虽获债权人汇丰豁免违约，惟同时接获其他债权人即时还款要求。同时，公司于深圳多个项目遭有关当局锁定或施加限制出售。

公司稍早拟重组境外债务，惟所提出的计划未获债券持有人同意，其后并遭评级机构标准普尔降低评级至＂违约＂。

佳兆业在声明中未有解释重新委任郭英成为执行董事兼董事会主席的原因。

郭英成家族持有佳兆业49.25%股权，而生命人寿持有29.94%股权。

佳兆业股份自3月31日起停牌至今，因公司将延迟刊发2014年度业绩，并将继续停牌至公司刊发去年度业绩前。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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