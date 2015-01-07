佳兆业否认有关公司拟清盘及重组的报导

今年中国外贸环境略转好但仍严峻 进出口有望回稳向好--商务部
路透北京5月4日 - 中国商务部周四发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
路透香港1月7日 - 卷入违约漩涡的中国房地产商--佳兆业集团(1638.HK)周三发出公告澄清，公司并无举行会议，亦没有通过任何有关公司清盘及重组的决议案。
佳兆业表示，注意到昨天有若干新闻报导指公司董事会已通过公司清盘及重组的决议案，董事会澄请并无此事。
继汇丰(0005.HK)一笔4亿港元定期贷款融资违约后，佳兆业昨天公布再接获两名项目伙伴的通知指公司已违反合作协议，并要求退回已支付的12亿元人民币费用。
佳兆业表示，正评估该等公告所披露的近期发展对财务状况所产生的整体影响，并将尽快刊发公告，以提供最新的资料。
佳兆业股份自12月29日起停牌，按停牌前股价计其市值81.6亿港元。（完）
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here)
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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