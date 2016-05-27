佳兆业称仍有849个深圳物业单位遭查封或锁定 较四个月前减35%

路透香港5月27日 - 正进行债务重组的中国房地产商佳兆业集团(1638.HK)周五称，截至本周四（26日）集团有849个在深圳的物业项目单位仍遭中国地方法院司法查封或锁定，较1月份公布时的数字减少35%。

佳兆业表示，目前在深圳有四个物业项目处于预售阶段，涉及共779个单位（建筑面积43,755平方米）在债权人提出申请后遭中国地方法院司法查封，无法正常销售。涉及共70个单位的共4,014平方米建筑面积仍遭受锁定。在四个月前，公司分别有981个单位的61,623,平方米遭查封，共320个单位的共31,256平方米建筑面积遭锁定。