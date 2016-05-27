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中国财经 | 2016年 5月 27日 星期五 17:49 BJT

佳兆业称仍有849个深圳物业单位遭查封或锁定 较四个月前减35%

路透香港5月27日 - 正进行债务重组的中国房地产商佳兆业集团(1638.HK)周五称，截至本周四（26日）集团有849个在深圳的物业项目单位仍遭中国地方法院司法查封或锁定，较1月份公布时的数字减少35%。

此外，截至本月26日，佳兆业称金额约435.4亿元人民币的境内债务已完成重组，一个月前为432.5亿元。

佳兆业表示，目前在深圳有四个物业项目处于预售阶段，涉及共779个单位（建筑面积43,755平方米）在债权人提出申请后遭中国地方法院司法查封，无法正常销售。涉及共70个单位的共4,014平方米建筑面积仍遭受锁定。在四个月前，公司分别有981个单位的61,623,平方米遭查封，共320个单位的共31,256平方米建筑面积遭锁定。

佳兆业称，4月份公司录得约29.18亿元的总合约销售；今年首四个月的总合约销售为88.31亿元。

佳兆业股份自去年3月底停牌至今。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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