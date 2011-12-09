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国际财经 | 2011年 12月 9日 星期五 11:36 BJT

澳洲铀矿商Kalahari接受广东9.9亿美元核电收购方案

路透伦敦12月8日电---澳洲铀矿商Kalahari MineralsKAH.L称,已同意接受中国国有企业广东核电集团6.32亿英镑(9.91亿美元)的现金收购方案.Kalahari是全球最大铀矿项目之一的大股东.

广东核电集团将对Kalahari每股支付2.4355英镑.此举将提升中国满足日益增长能源需求的能力.

Kalahari的重要资产是Extract ResourcesEXT.TOEXT.AX 42.74%的权益,後者拥有纳米比亚Husab铀矿项目.(完)

--编译 肖群英;审校 丁琦

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