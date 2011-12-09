澳洲铀矿商Kalahari接受广东9.9亿美元核电收购方案

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透伦敦12月8日电---澳洲铀矿商Kalahari MineralsKAH.L称,已同意接受中国国有企业广东核电集团6.32亿英镑(9.91亿美元)的现金收购方案.Kalahari是全球最大铀矿项目之一的大股东.
广东核电集团将对Kalahari每股支付2.4355英镑.此举将提升中国满足日益增长能源需求的能力.
Kalahari的重要资产是Extract ResourcesEXT.TOEXT.AX 42.74%的权益,後者拥有纳米比亚Husab铀矿项目.(完)
--编译 肖群英;审校 丁琦
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路透巴黎2月10日 - 法国雷诺汽车周五公布全年营收及获利创纪录新高，并提出志向远大的新中期成长目标；该公司获利是受到车款全面更新提振。
路透东京2月10日 - 日本汽车安全气囊生产商高田周五称，全年料录得亏损，因预计全球大规模产品召回相关费用将蚕食掉公司获利。