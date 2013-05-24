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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 15:06 BJT

《Kaletsky专栏》市场对美联储主席贝南克的证词陈述过度解读

这些人是受聘于银行、投资机构和媒体的“美联储观察员”和华盛顿分析师，负责预期并解释货币政策的曲折变化。

这些专家组成一个受人尊敬的游说团体，他们最大的兴趣就是使全世界都相信经济政策难以预料且变幻无常。毕竟，作为一个美联储观察员，如果他的工作就是告诉其客户“今年余下时间不会有太大变化”，那很难证明其拿高薪的价值。

他们最不希望的就是外界相信贝南克维持政策不变的承诺。由于美联储的举措把大家弄得手忙脚乱，所以他们希望相信这些专家对政策调整的推论。

当然到了某个时候，货币政策的确会开始变化。但调整的时间点要取决于经济数据表现，而非官员讲话和委员会会议记录。

美联储或许希望等到就业连续六个月好转，国内生产总值(GDP)至少有两季成长3.0%，之后才认真考虑收紧政策。同时，对美联储主席贝南克像周三那样的言论，市场反映强烈，这种情况将基本得到扭转，那些用一厢情愿的想法来取代深度剖析的投资者将付出巨大代价。(完) (编译 戴素萍/王丽鑫/郑茵/梁睿雪/李爽; 审校 高琦/张明钧)
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