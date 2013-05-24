《Kaletsky专栏》市场对美联储主席贝南克的证词陈述过度解读

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
这些人是受聘于银行、投资机构和媒体的“美联储观察员”和华盛顿分析师，负责预期并解释货币政策的曲折变化。
这些专家组成一个受人尊敬的游说团体，他们最大的兴趣就是使全世界都相信经济政策难以预料且变幻无常。毕竟，作为一个美联储观察员，如果他的工作就是告诉其客户“今年余下时间不会有太大变化”，那很难证明其拿高薪的价值。
他们最不希望的就是外界相信贝南克维持政策不变的承诺。由于美联储的举措把大家弄得手忙脚乱，所以他们希望相信这些专家对政策调整的推论。
当然到了某个时候，货币政策的确会开始变化。但调整的时间点要取决于经济数据表现，而非官员讲话和委员会会议记录。
美联储或许希望等到就业连续六个月好转，国内生产总值(GDP)至少有两季成长3.0%，之后才认真考虑收紧政策。同时，对美联储主席贝南克像周三那样的言论，市场反映强烈，这种情况将基本得到扭转，那些用一厢情愿的想法来取代深度剖析的投资者将付出巨大代价。(完) (编译 戴素萍/王丽鑫/郑茵/梁睿雪/李爽; 审校 高琦/张明钧)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。