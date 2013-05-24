《Kaletsky专栏》市场对美联储主席贝南克的证词陈述过度解读

这些人是受聘于银行、投资机构和媒体的“美联储观察员”和华盛顿分析师，负责预期并解释货币政策的曲折变化。

这些专家组成一个受人尊敬的游说团体，他们最大的兴趣就是使全世界都相信经济政策难以预料且变幻无常。毕竟，作为一个美联储观察员，如果他的工作就是告诉其客户“今年余下时间不会有太大变化”，那很难证明其拿高薪的价值。

他们最不希望的就是外界相信贝南克维持政策不变的承诺。由于美联储的举措把大家弄得手忙脚乱，所以他们希望相信这些专家对政策调整的推论。

当然到了某个时候，货币政策的确会开始变化。但调整的时间点要取决于经济数据表现，而非官员讲话和委员会会议记录。