《Kaletsky专栏》英国经济好转的功劳应该归谁？

1993年以来的20年间，英国人均GDP累计增长了50.1%，把以40%增幅位列第二的加拿大远远甩在了后面，而且远超美国的32%、德国的29%和法国的22%。

因此，乾脆抛开调整经济平衡这个念头，而是再造雷曼破产前那样以服务和消费为导向的经济模式，看来并不是一个那么糟糕的主意。

1993-2007期间的经济结构，依赖于金融和商业服务、媒体和娱乐业、科研和精英教育、甚至是物业投机。这与金恩梦想的以制造业和出口为核心的德国式经济结构比起来，可能更适合于英国的相对优势。

换句话说，可能在梅杰-布莱尔-布朗执政期间，英国事实上是在正确的方向上前进，而只是在雷曼破产后走错了方向。历史甚至可能会得出这样的结论，布朗对英国经济正确结构的设想要好于金恩的想法。但当然没有人会这么看。

如果房地产业和抵押负债的荣景成功提振了英国经济，而且目前看来成功的可能性很大，功劳将归功于由保守党领导的政府和英国央行新的领导班子。保守党可能将在2015年的大选中获胜。

欧思邦将被拥戴为政治天才，卡尼亦将被赋予英国经济拯救者的美名。这就是在适当的时间站上正确的位置所带来的好处。(完)