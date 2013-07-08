《Kaletsky专栏》英国经济好转的功劳应该归谁？

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
1993年以来的20年间，英国人均GDP累计增长了50.1%，把以40%增幅位列第二的加拿大远远甩在了后面，而且远超美国的32%、德国的29%和法国的22%。
因此，乾脆抛开调整经济平衡这个念头，而是再造雷曼破产前那样以服务和消费为导向的经济模式，看来并不是一个那么糟糕的主意。
1993-2007期间的经济结构，依赖于金融和商业服务、媒体和娱乐业、科研和精英教育、甚至是物业投机。这与金恩梦想的以制造业和出口为核心的德国式经济结构比起来，可能更适合于英国的相对优势。
换句话说，可能在梅杰-布莱尔-布朗执政期间，英国事实上是在正确的方向上前进，而只是在雷曼破产后走错了方向。历史甚至可能会得出这样的结论，布朗对英国经济正确结构的设想要好于金恩的想法。但当然没有人会这么看。
如果房地产业和抵押负债的荣景成功提振了英国经济，而且目前看来成功的可能性很大，功劳将归功于由保守党领导的政府和英国央行新的领导班子。保守党可能将在2015年的大选中获胜。
欧思邦将被拥戴为政治天才，卡尼亦将被赋予英国经济拯救者的美名。这就是在适当的时间站上正确的位置所带来的好处。(完)
(译文审校 张明钧)
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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