《Kaletsky专栏》财政悬崖协议证明美国国会能够有效运作

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Anatole Kaletsky; 编译 蔡美珍/李爽

路透1月2日 - 美国躲过财政悬崖的方式,差不多就是11月大选之后就有可能的方式:两党达成协议,务实派的共和党人士,不再只是一心拉下奥巴马的总统位子,转而与温和派民主党人士合作,防止极端路线人士伤害经济.金融市场的初步反应是大感欣慰.但许多主流经济学家及华府政治评论家,却是冷眼看待.

正当全球各地股市纷纷冲上2008年金融危机以来的最高位,媒体标题的强调重点却是令人忧心的前景:金融时报标题是"美国财政悬崖协议之后,即将迎来新的对峙";华尔街日报标题是"预算协议获得通过,债务上限逼近";华盛顿邮报标题是"达成协议,但威胁仍在";路透标题是"财政悬崖协议之后,将迎来更重大抗争";彭博标题是"众院通过课税协议,下场战役逼近".投资人的初步反应通常会受到误导,特别是在错综复杂的政治事件中,但最后结果很可能证明这次金融市场是对的,而那些专家是错的.从政治面及经济面来说,这个星期的协议象征着一个确确实实、而且非常可以维持下去的重大突破.

政治面而言,这项法案在国会参众两院都获得明确多数支持,显示现在美国宪法体系并不像外界普遍认为的那么运作失效.虽然意识型态对立仍然极为严重,但11月的大选结果改变了众议院议长贝纳(John Boehner)及参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)等务实派共和党人士的政治算盘.与其将全付心力投注在拉下奥巴马或摧毁奥巴马的重大政策,务实派共和党人士现在必须思索,他们或许能够影响奥巴马未来四年的政策方向,以保护他们自己的重大利益,以及保护选区选民与金主的重大利益.

其中最为重要的利益就是要避免再次衰退,因为美国经济和金融体系已然脆弱,衰退对于美国企业和员工来说将是场灾难.

美国国会如今或许可以在务实的共和党及民主党人士中争取到两党多数支持,共同处理对美国选民具有根本意义的问题,这是2009年以来的首次.这种模式越稳固,就越能稀释掉茶党和左翼民主党等激进人士的力量.在协商避开财政悬崖期间,已有多次原则性妥协和尖锐的政治冲突,共和党领袖最不希望的就是这样的经过未来两个月重演.未来的政策冲突可能不会那么恶意敌对,不会更严重,尤其是争论的最终结果显而易见且不可避免的时候,就像财政悬崖之争那样,至少经济政策方面会如此.

但避免债务违约也是同样的必要和不可避免吗?这要看总统奥巴马能不能从经济政策细节里找到好处--在最近这场争论以及他第一个任期内显然是没有.

根据民调,多数美国选民认为美国面临严峻的预算危机,公共支出迅速上升,表明美国步上希腊式破产后尘,除非赤字和债务得到控制.但这些陈述显然是错误的.

美国的赤字及债务实际上相当稳定,绝非失控式的上升.根据国会预算办公室(CBO)指出,自2009年以来,美国赤字已经减半,未来三年将以每年约1,500亿美元的速度减少.此外,CBO预估,从明年到2018年,债务相对国内生产总值(GDP)的比例将持稳在82%左右.而且这是在本周达成增税协议之前的预测.如果加上财政悬崖协议带来的6,200亿美元额外收入,美国债务/GDP比例的回稳水准将大幅拉低,而且很可能在今年年中之前就能实现.这可以说明,为何华府对于美国破产的恐慌不安,似乎没有影响到民间投资人,民间投资人仍然乐得以纪录新低利息,借钱给美国政府.

但总统奥巴马完全没有设法向美国选民传达这项令人放心的讯息.他反而强化了美国面临迫切预算危机的迷思,最近一次就是他针对财政悬崖的电视演说,他形容进一步削减赤字是首要之务.

只要选民仍然极度害怕美国步入类似希腊的财政危机,那些悲观派专家所预测的债务上限恶斗对峙,或许真的势必上演,因为强硬派人士会坚称,比起短期内让国债违约,防止未来美国破产更加重要.但假设总统向选民解释其实并没有财政危机,而且本周财政协议所带来的额外收入,将使美国长期预算情况更加稳固.那么,因为国债上限而可能爆发的冲突对立威胁,将会迅速消除.化解了这个威胁后,企业与消费者信心将转强,经济成长将加速,在不需要进一步大举加税或减支的情况下,政府赤字将快速降低.

简而言之,也就是假设总统奥巴马决定变成一个"不去担心赤字的人",也就是我去年在这个专栏提出的概念.克鲁格曼(Paul Krugman)及斯蒂格利茨(Joe Stiglitz)等自由派学者可能会将这种态度诠释为凯因斯主义的刺激措施.保守派人士则会称之为供应面经济学,他们当年也是这样形容前美国总统里根(Ronald Reagan)的作法.不论哪一种说法,不去担心赤字可以协助避免未来的预算危机,并且加速经济成长.