《Kaletsky专栏》“安倍经济学”的激进力量

最后，过去几个月的宏观经济刺激举措只是安倍计划的起点，而不是终点。安倍经济学包括“三支箭”--财政刺激、货币宽松和结构性改革。安倍只有在赢得7月的参议院选举后，才会射出第三支箭。

这项选举过后，安倍几乎肯定会在以下领域实行结构性改革：国际竞争力、女性参与工作、放松就业管制、降低能源价格和公司税。这些改革可能会遭遇强大的政治游说团体的反对。但至少部分改革肯定会被推行。

原因是日本别无选择。安倍经济学最初几个月推行的财政和货币扩张举措非常激进，以至于没有退路。除非日本能实现更快的经济增长，否则安倍刺激宏观经济的激进举措将会带来债务沉重及货币供应过多问题，会让金融系统破产，并可能引发超级通胀。

简而言之，安倍在打赌他的经济计划会在日本取得成功。他现在必须竭尽所能，通过采取宏观刺激举措和结构性改革来实现强劲的经济增长。安倍经济学的帐本显示，可以容忍的经济停滞不再是日本的选项。(完)