《KALETSKY专栏》六年经济困境带给我们的经验教训：凯恩斯是对的

意外的是，尽管上述算法没有争议，却很少有人在意预算政策的宏观经济影响；相比之下，货币政策的每个转折都充满了无休无止的争论。能对此给予解释的，是危机前主导标准经济模型的货币主义理论，以及相关机构变化让央行官员的地位高过了财政部长，成为经济政策的最高仲裁者。货币主义给指导政府和央行的模型提出了一个简单假设，推翻了20世纪30年代至70年代盛行的凯恩斯主义财政观点。这种假设--利率总是能降到足够低的水平，刺激民间投资抑制储蓄，进而恢复增长--简单地忽略了凯恩斯主义财政激励政策在深度衰退时的作用。按照上述假设，民间部门整体永远都不会长期出现支出短缺的困境。因此政府永远都不用通过举债来平衡民间需求不足的问题。

这些假设使央行的利率决定成为人们眼中能有效管理宏观经济的唯一工具，而财政政策不再重要，降格为支持微观经济的手段。税收结构和公共支出水平被看作是供给面问题，影响激励和资源配置，但政府举债对需求的影响则基本被无视。无论政府举债增加或减少，利率上升或下降都能抵消凯恩斯主义的需求效应。独立的央行官员将通过货币政策来管理宏观经济需求，让政府设定税收和支出计划，以达到政治或供应面目标。

在货币主义诞生的高通胀时代，利率总是能降到足够低的水平、重振民间经济活动的想法完全说得通。毕竟当通胀率为5%，利率为1%时，实际利率相当于负4%，等同于向储户高额征税，并对民间投资者提供大量补贴。但当通胀降到可以忽略的水平，或完全消失时，这种理论就完全说不通了，就像欧元区和日本的情况。

讽刺的是，正是货币主义和央行举措在应对通胀方面取得的显赫成就，现在意味着货币政策主导的时代告终。凯恩斯主义财政政策占到上风，财政部的重要性再次超过央行，即便它们中多数还没有意识到这点。一旦利率降到零时，传统货币政策就无力再提供进一步刺激。现在既然央行提供的“前瞻指引”承诺在未来数年维持极低利率，所以货币政策也失掉了抵消财政宽松和抑制需求的能力。