《Kaletsky专栏》当前的市场乐观情绪有没有道理?

其次,美国的政治形势正在改善,就连一些最激进的共和党人也开始寻求共识,理由我在上周专栏里讨论过.这种政治氛围一段时间内可能无法在公众看法中得到体现.但金融和企业界已经感受明显,比如,投资者对政治权威继续强调财政冲突方面的耸人新闻已经兴趣减淡.

乐观的第三个理由是,全球的经济和政治环境都有改善--尤其是欧元区分裂和中国领导层换届的不确定性已成过去.这些担忧在过去一年的多数时间里严重压低了金融和企业信心.但现在中国经济强劲增长,政局也很稳定.欧洲方面,欧元危机也许没有解决,但已停止恶化,至少到德国9月举行大选前都会这样.因此,最近还困扰着金融市场的爆发政治冲击的担忧,现在大大减轻了.

但事情总可能走偏.未来一年的两个最大威胁是利率可能上升,以及日本广受欢迎的景气刺激极端政策恐怕会有一些意想不到的后果.若事实证明,投资者对全球复苏转强预测正确,那么债市的长期利率肯定会升.实际上,这个过程已有苗头,美国的10年期利率从7月的1.4%涨到了2.0%以上.目前为止,债券利率的上升还较为健康有利,反映出经济形势的改善,但如果10年期利率超过了3.0%或3.5%,金融市场和企业投资人就要头疼不已了.

同样的,日本的扩张政策是全球经济复苏憧憬的一个促进因素.但如果日圆跌跌不休,竞争压力将会加剧,尤其是对欧洲的公司而言.欧洲央行(ECB)似乎愿意欧元无限升值,而日本和瑞士当局都在限制本币走强.

等到今年过半,长期利率上升与日圆下滑的走势,很可能引发欧洲的金融与政治危机重演.不过,未来几个月里,金融市场和企业圈的乐观情绪看来是有凭有据的.(完)