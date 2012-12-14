《Kaletsky专栏》欧洲需要蒙堤领导意大利更甚以往

贝鲁斯柯尼引发国会提前改选,这个赌注已经超过他的筹码.贝鲁斯柯尼的人民自由党支持率落后Pier-Luigi Bersani的社会主义政党,差距20个百分点.而Pier-Luigi Bersani支持蒙堤的改革措施,几个比较小的中间路线政党也支持蒙堤.当明年新税开始实施时,这股支持力量可能减弱.但由于大选在2月进行,没有多少时间让厌恶税负的不满情绪发酵,也不够让贝鲁斯柯尼重新建立他的政治机器,重塑一个可靠领袖的形象.

结果就是,蒙堤的改革大计现在很有机会赢得一次适当的民意授权.若果真如此,蒙堤可能会让Bersani出任总理,而他自己则担任总统.意大利总统一职的象征意义居多,但在宪政危机时,总统变得很具影响力,而意大利差不多每个月都会来一次宪政危机.蒙堤如果坐上总统位子,将是德国及欧洲政界所乐见的,它们将认为这是意大利政治稳定及致力改革的一项保证.

比意大利由谁领导更为重要的问题在于,欧洲所谓的"经济改革"究竟是什么?如果改革就是永无止尽的撙节和增税--也就是贝鲁斯柯尼企图推翻的东西--那么意大利民众大概也会投票反对.另一方面,如果改革是让经济开放引入更多竞争,减少官僚体系阻力,挑战既得利益势力,那么选民可能会投票支持.蒙堤的中间路线支持者应该坚持,必须让意大利的财政公信力恢复到一定程度,而能够不再需要撙节.在下一个改革阶段,减税及财政宽松措施,应该搭配促进成长的结构性改革.

国际货币基金组织(IMF)、欧盟执委会及欧洲央行是有可能支持意大利采取有利成长的改革计划,这种计划是将放开管制与温和财政刺激结合在一起.唯一的阻力在于德国政府,德国政府经常将开放竞争的改革与撙节需求混为一谈.蒙堤努力向梅克尔说明竞争力与撙节是两码事,蒙堤的成果比任何欧盟政治人物都要好.他的沉默外交努力,已经与法国及西班牙联手形成一道对抗过度撙节的战线,对于欧洲这项争论的影响,远胜过贝鲁斯柯尼那种正面冲突.