《Kaletsky专栏》奥巴马的最佳策略：以不变应万变

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Anatole Kaletsky 编译 张若琪/戴素萍

路透3月8日 - 前美国总统雷根(里根)在面对危机，特别是华府喜欢称为“危机”的事件时，惯于提出一句箴言。他会召集焦躁穿梭于白宫西厢的官员和媒体顾问，沉着地告诉他们：“别急着采取行动--先三思。”

就这方面，以及其他几方面来说，“喜怒不形于色的奥巴马”似乎和雷根很类似。奥巴马很欣赏雷根，称颂其为历史上最近一个带领美国“转型”的伟大总统，尽管他们的思想体系对立。

在本周开始的预算扣押让华府理应陷入最新的财政危机之际，美国股市却创下新高，奥巴马或许还是效法雷根的放手作风较好。除了对最新所谓的财政危机什么都不做外，他还可解释为何什么都不做才是正确的。

更具体地说，奥巴马可在预算对立中通过谈判让双方休兵。与其坚持共和党必须以同意增税来“换取”民主党减支，奥巴马可提出对双方都有更大吸引力的协议。

如果共和党放松财政扣押，不要求新的减支，民主党可望承诺不提高任何税。这样的休兵将被两党视为可敬的平局。共和党将可实现其停止加税的承诺；而民主党也能阻挠破坏政府和国家的力量。

这么一来就只有一个障碍。我的财政休兵提案对降低赤字或政府债务别无帮助。但对赤字不采取行动正是美国今天应该采取的恰当政策。除开本专栏上周所描述的政治钟摆(全世界都摆向反对撙节)，还有四个有力的经济论据，让美国“不理会赤字”。

首先，美国政府完全没有面临着减少举债的市场压力。相反的，投资人还拼命想借钱给美国，让美国财政部在债市能以历来最低利率筹得无限量的资金。如此低利率部分是由于美国联邦储备理事会(FED/美联储)的货币政策，同时也是因为民间投资人一直涌入美国债券。由于并无人强迫美国个别存款者或外国主权财富基金以和联储一样慷慨的条件借钱给美国政府，这些出借资金的人想必都相信美国公债是一个良好的投资标的。

其次，依照大学经济学入门课中所阐释的标准凯因斯学派(Keynesian)论点，政府赤字将会持续支持仍然相当疲弱的经济复苏。尽管有一些经济学家一开始对金融危机过后的财政政策刺激效果有所质疑，但过去四年的证据，一如国际货币基金组织(IMF)及经济合作暨发展组织(OECD)等权威机构所分析的，即财政政策对经济成长的影响最终甚至比危机前的理论和模型所暗示的还要强劲。

其三，如果真有赤字”危机”，那么自2009年以来美国经济温和复苏，对于解决危机已经发挥了不小的作用。联邦赤字已经减半，从2009年相当于GDP的11.1%，至今年已降至5.3%。根据国会预算办公室(CBO)，到2015年将会再减半,降至只有2.4%，即使没有进一步的财政举措。如果本周的支出扣押完全取消，CBO对2015年和2016年的赤字预测仍会是相当于GDP的3%左右，完全在安全范围内，而且该预测是假设经济成长非常疲弱，即今年料仅成长1.4%，2014年也只有2.6%。

如果经济成长现在加速(似乎愈来愈有这样的可能)，那么赤字削减的速度将比预测来得更快，甚至不需要任何进一步的财政举措，无需加税或削减支出。因此美国财政实力将需要减支或加税来取代扣押的说法显然有误。

最后，由于人口老化及医疗成本升高，美国长期的确有财政上的挑战。但这样的挑战和今天的加税减支决定无关。

如果医疗成本升高的速度要比经济成长来得快，长期而言将是难以为继的，无论赤字和债务一开始的水准为何。即使今天的赤字全都没了，也只是让医疗保险计划不可避免的破产情况延后几年发生而已。在医疗成本节节高升下，如果想要医疗保险计划不破产的话，就必须无限制的加税。唯一的替代方案是进行结构性改革，让医疗成本不再升高，举例来说，可以在其他先进国家降低美国药品价格及压低医生的收入水平。

如果想要确保美国政府不会破产，且避免下一代背负不公平的负担，就必须采取联合行动来降低医疗成本。但这样的行动和今天在华府的扣押、税收漏洞及财政部债务限制等争论无关。

不幸的是，在2020年人口压力逼得医疗保险计划难以承受以前，政治现实使得医疗成本不太可能被大加鞑伐。无论情况如何，今天所做的决定都和美国政府的未来无关，更民主的作法是让2020年的选民来做出重大决定，看是要如何在减少医疗保险项目或降低制药公司与医生收入，以及加税之间做出取舍。

此外，华盛顿在赋税和不具资格的支出方面的争论，只会扰乱对医疗成本真正的长期问题的关注；同时过度削减支出的努力将会拖慢经济的复苏，让这些成本更能承担。除非美国政治人物准备处理真正的医疗成本危机，不然他们对于假的赤字危机，其最佳应对之道就是什么事也别做。(完)

(译文审校 高琦)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。