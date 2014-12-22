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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 12:59 BJT

《KALETSKY专栏》原油可能最低跌到每桶20美元的因由

美国页岩革命可能是市场将回归竞争性定价，而不是像1974-85年和2005-14年那样由OPEC主导的垄断机制的最有力的论据。尽管页岩油成本相对较高，但比起传统油田，启动和停止生产页岩油更加容易且花费更少。这意味着，页岩油生产商将代替沙特，成为全球油市上的“机动生产者”。在真正竞争性市场上，沙特和其他低成本石油生产商将总是以最大产量生产，而页岩油生产商将在需求疲弱时停产，在需求强劲时增产。这种竞争逻辑显示，约为40-50美元的美国页岩油边际成本未来将是全球油价上限，而非下限。

另一方面，也有很好的理由认为，市场一旦测试OPEC垄断定价区间50-120美元的底端，那么这个区间将重新得到确立。OPEC成员国非常想防止油市回归竞争性定价模式，而且可能学着再次成为有效的垄断联盟。尽管随着美国产油商市场份额增加，垄断定价变得愈发困难，但OPEC明年如果能够将很多美国页岩油生产商挤出市场，就可能努力实施价格“纪律”。低油价可能提高经济活动和能源需求，这些宏观经济影响进而会帮助OPEC的上述努力。

因此，下面哪种看法是正确的：是油价将基于竞争性市场定价，回到20-50美元区间的偏空看法？还是OPEC将重新占据主导，油价将为50-120美元的偏多看法？

等油价降到50美元，并且停留在该水准一年左右时间后，再来问我吧。(完)

(译文审校 朱晓军/郑茵/艾茂林)
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