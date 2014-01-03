欧洲个股：Kalimantan股价下挫，因Freeport决定从合资企业撤资

路透多伦多1月2日 - 专注于印尼的矿业公司Kalimantan Gold 表示，美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport-McMoRan Copper & Gold) 旗下子公司将从双方的合资企业中撤资。受此影响，Kalimantan股价周四下挫。

2011年4月，两家公司成立了一家合资企业，以开发印尼加里曼丹的一个铜矿项目。Kalimantan表示，Freeport决定撤资并非基于此项目的地质潜能。

Freeport已为该项目的勘探工作投入了大约3,300万美元。Kalimantan表示，数家印尼集团已表示对此项目有兴趣，而该公司也将考虑与其他公司合作的可能性。

由于资本成本增加和大宗商品价格波动给现金流带来压力，主要矿商去年纷纷削减勘探预算。

Kalimantan在伦敦证交所替代投资市场(AIM)挂牌交易的股票 大跌35%。(完) (编译 许娜；审校 张涛)