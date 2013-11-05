康师傅称未向台湾采购产品用油 不涉及母公司油品丑闻

路透香港11月5日 -中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股(0322.HK)周二表示，其集团旗下产品用油并未向台湾采购，不涉及台湾母公司的油品丑闻。

康师傅(910322.TW)在香港联交所发布公告称，“本集团的产品使用的油脂为棕榈油，相关油脂原料是透过供应商直接从东南亚地区进口，不涉及向台湾采购。”

台湾最近爆发厂商在食用油中违规添加＂铜叶绿素”成份以混充高档油的风波，康师傅母公司--顶新集团，以及另一家上市公司福懋(1225.TW)均涉入在内，并引发对这些集团旗下品牌食品安全的疑虑。

受此影响，顶新集团另一上市公司--味全(1201.TW)与福懋今日股价均大跌，味全跌2.46%至51.50台币，福懋跌停7%至12.05台币；康师傅今日收低1.77%至22.20港元，跌幅略深于大盘.HSI的0.65%。

顶新集团持有康师傅控股约33.3%，为最大股东；康师傅则在今年7月将手中味全持股5.55%全数卖出，已不再持有味全股权。（完）

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(记者 李珊珊; 审校 张喜良)

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