康师傅将与日本普利玛火腿组合营

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透香港5月18日电---方便面及饮料闻名的康师傅控股(0322.HK)周五宣布,将与日本伊藤忠商事(8001.T)旗下公司普利玛火腿成立合资公司,以经营畜禽产品加工业务,首次踏足肉制品事业.
公司的声明称,已於周四与普利玛火腿株式会社签订合资协议,合资公司将设于江苏省吴江市,注册资本为2,400万美元,康师傅和普利玛将分别持股60%及40%.该笔注册资本拟用於安排生产设备及建厂上.
普利玛主要从事火腿、香肠制造及销售业务.该公司由伊藤忠商事持有40%权益.而伊藤忠商事为康师傅一家非全资附属公司的主要股东.
康师傅表示,合资公司的成立可进一步加强集团在中国的方便食品业务.
康师傅周四逆市升近3%,收报20.45港元.过去一个月该股下跌8.3%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
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