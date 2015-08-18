哈佛教授Kaplan将出任达拉斯联邦储备银行下任总裁

路透8月17日 - 美国达拉斯联邦储备银行周一选择Robert Steven Kaplan为下任总裁，结束了九个月来的遴选。目前正值美联储官员接近对升息时间点及速度做出关键决定。

现年58岁的Kaplan为哈佛商学院教授及前高盛副董事长，达拉斯联储在电子邮件中表示，他将于9月8日上任。他的前任费希尔任职10年之久，并于今年3月退休。费希尔是一位直言不讳的政策强硬派。

Kaplan的货币政策倾向还不清楚。他的出版作品主要侧重于谈论如何成为一位优秀领导人。

当他担任达拉斯联储总裁时，将辞去目前担任的企业董事职务，包括谷歌旗下Investment Advisory Committee董事长。

达拉斯联储总裁要到2017年才成为轮值的联邦公开市场委员会(FOMC)投票委员，参与联储例行会议的政策讨论。(完)

(编译 戴素萍 审校 郑茵)

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