佳兆业称至去年底止应付境内外债务达650亿元人民币

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透香港2月16日 - 正筹划债务重组的中国房地产商--佳兆业(1638.HK)周一称，截至去年底，应付境内外贷款人的计息债务总额约650亿元人民币；预期今年底前应偿还的债务本金及利息总额介乎341-355亿元。
佳兆业并预期，公司2014年度的净利将按年大幅下跌。
公司在声明中称，倘若其已披露的物业项目的锁定及限制并无在短时间内撤销或解决，公司的现金流将受到不利影响，不足维持其营运。
佳兆业股份今天开市前停牌，公司称拟定于今天在深圳与境内贷款人进行初步会晤，而拟入股公司的融创中国(1918.HK)亦获邀派代表出席。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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路透香港5月12日 - 鉴于地产发展商提供的按揭贷款正加速增长以及部分发展商在买地及发展项目时进行高杠杆融资，香港金融管理局（HKMA）周五宣布自6月起收紧银行予地产发展商的贷款比率，以加强信贷风险管理。
路透北京5月12日 - 中国国家发展改革委日前发布“关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见”称，今年要坚定不移处置“僵尸企业”，以更加严格的标准坚决淘汰落后产能，2017年6月底前依法彻底取缔“地条钢”产能。