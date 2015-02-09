佳兆业避过违约危机并获融创入主 复牌股价最多大涨32%（更新版）

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路透香港2月9日 - 避过债券违约危机并获融创中国 1918.HK 入主的中国房地产商--佳兆业 1638.HK，虽然仍面对被债权人追讨还款高达280亿元人民币，但其股份周一午盘恢复买卖后，股价最多大涨32%。

有分析师指出，佳兆业纵然危机仍未解除，但公司股份能继续交易，未来才有机会在市场融资或配股筹措资金；加上获＂白武士＂融创入股，或意味着中央政府愿意放其一条生路。

融创中国上周五晚间宣布，以现金总代价45.53亿港元购入佳兆业主要股东郭英成家族手上的49.25%股份，并根据规定向佳兆业其他股东提出一项可能有条件强制性现金要约，股份的要约价为每股1.8港元，与融创购入股份的平均一致，亦较佳兆业停牌前报价1.59港元有13%溢价。

“要约方将促使和帮助佳兆业尽快扭转现有的紧张局面，重塑市场信心和声誉；在未来发展上，有意继续强化佳兆业在华南区域市场的优势。”融创称。

信诚证券联席董事张智威表示，佳兆业的负债仍高企，其基本因素＂比较一般＂，但复牌股价大涨，可能与市场解读引发这场危机的政治因素可望暂告一段落。

＂市场揣测佳兆业事件可能涉及政治因素，现在公司获白武士拯救，股份又能够复牌，可能意味着中央愿放其一条生路。＂他说，公司股份复牌，未来才有机会在市场融资解困。

海通国际表示，相信大股东易主有助佳兆业缓解其财政压力及解决有关深圳当局的反贪调查。该行将佳兆业目标价由1.5港元上调至2.41港元。

佳兆业自去年12月29日起暂停股份买卖。周一午盘复牌最多升32%至2.1港元的盘中高位。香港时间14:09升幅收窄至约20%；融创中国则涨5.62%。

**债权人要求即时偿还280亿元**

佳兆业今天发出公告交代现时的财政状况及法院诉讼，截至1月底接获债权人通知要求即时偿还约280亿元人民币，约207.8亿元为公司日常营运产生的要求付款。佳兆业表示，已委托中国法律顾问提供意见。

公司并称，截至1月底止数个银行账户的银行结余合共约5.5亿元人民币已被冻结，银行结余合共约7.25亿元已被相关银行扣划以扣抵结欠该等银行的贷款。

此外，截至1月底公司债权人向中国法院提出合共60份公司境内贷款下的资产保全的申请；并接获中国法院对公司约26.78亿元人民币境内贷款下的资产保全，合共八份民事裁定书。

＂本集团拟透过友好磋商，与债权人（包括项目伙伴）解决该等民事裁定书情况。＂佳兆业称。

至于佳兆业被锁定及限制的一批物业项目，公司表示，正与相关中国当局进行沟通，目前尚未知悉原因，并将继续与当局沟通，尽快解除有关锁定及限制。

另外，佳兆业旗下两间附属公司--广东佳兆业房地产开发及上海赢湾兆业卷入的官司，公司亦表示拟透过友好磋商，与债权人解决该两宗案件。

＂公告所披露本集团近期的发展已对本集团的现金流量、财务状况及营运造成不利影响。＂佳兆业称，集团目前正考虑多个选项，包括出售若干项目公司的可能性以改善现金状况，与债权人及/或项目伙伴进行商讨，以就相关的贷款/项目协议项下的未偿还款项的偿还达成各方同意的方案，继续与相关中国当局商讨以解除针对其物业项目的锁定及限制。

佳兆业于上周限期前支付了2,600万美元的2020年到期债券利息，暂避过债券违约危机。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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