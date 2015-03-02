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中国财经 | 2015年 3月 2日 星期一 09:19 BJT

正在筹划债务重组的佳兆业股份暂停买卖--联交所

路透香港3月2日 - 香港联交所表示，正在筹划债务重组的中国房地产商--佳兆业(1638.HK)周一暂停股份买卖，暂未获悉停牌原因。

陷入财困的佳兆业此前表示，其财务顾问现正物色公司的境外债权持有人，并一直与当中部分人联络，预期重组计划将于3月初交付予境外债权人。

停牌前，佳兆业上周五收报1.56港元,过去三个月股价累计跌48%。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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