正在筹划债务重组的佳兆业股份暂停买卖--联交所

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透香港3月2日 - 香港联交所表示，正在筹划债务重组的中国房地产商--佳兆业(1638.HK)周一暂停股份买卖，暂未获悉停牌原因。
陷入财困的佳兆业此前表示，其财务顾问现正物色公司的境外债权持有人，并一直与当中部分人联络，预期重组计划将于3月初交付予境外债权人。
停牌前，佳兆业上周五收报1.56港元,过去三个月股价累计跌48%。(完)
(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。