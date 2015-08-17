《独家新闻》卡巴斯基使用欺骗手段暗算竞争对手--前雇员

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山8月17日 - 据卡巴斯基实验室两名前雇员称，十多年前开始，卡巴斯基实验室就试图通过欺骗手段，令竞争对手的杀毒软件把无害文件归类为恶意文件，从而损害竞争对手利益。

二人称，这一秘密手段针对微软、AVG、Avast等竞争对手，通过欺骗手段让其中一些杀毒软件将客户电脑上的重要文件删除或禁用。

他们称，其中一些攻击是卡巴斯基实验室联合创始人尤金·卡巴斯基（Eugene Kaspersky）指使的，部分原因是为了报复那些他认为模仿卡巴斯基软件而非自己开发软件的较小竞争对手。

“尤金认为这是偷窃行为，”其中一名前雇员说道。这二人要求匿名，称只有少数人知道这项行动。

卡巴斯基实验室对此则坚决否认。

“我们公司从未进行过任何秘密行动，以欺骗竞争对手、令其出现误报病毒，从而损害其市场地位，”卡巴斯基在给路透的声明中称，“这样的行为不道德、没诚信，且合法性至少存有疑问。”

微软、AVG、Avast的高管之前曾告诉路透，有未知方近几年曾试图诱使误报病毒。但本周与这几家公司联系时，他们对有关卡巴斯基将其作为攻击目标的说法不予置评。(完)