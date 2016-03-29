高田拟9月前后融资 因问题气囊召回成本高企--共同社

路透东京3月29日 - 日本共同社周二报导，日本高田公司(7312.T)料将在9月左右寻求更多资金；因其预计，召回可能存在缺陷的气囊配件将带来成本上升，给公司财务造成冲击。

共同社没有提供消息来源。报导称，高田或将缩小其为寻求投资而将接洽的公司范围。报导还称，候选企业将包括汽车生产商，如高田主要客户本田汽车(7267.T)。

高田发言人拒绝发表评论。而本田汽车一位发言人称，公司没有为高田提供更多财力支持的计划。

全球已有逾5,000万个气囊被召回，以替换高田的气囊气体发生器。这种气体发生器可能会以超强力道爆炸，将金属碎片喷射到车内。

数家汽车生产商表示，一旦找到缺陷原因，它们将与高田讨论如何分摊召回成本。目前高田、汽车生产商和交通运输主管部门正在展开一系列调查。

与此同时，包括本田和丰田汽车(7203.T)在内的大型车商已表示，他们的新车型中将不再采用高田的气囊气体发生器，而且一直在从其他供应商那里寻找可替代的发生器。

据共同社报导，高田将在衡量召回成本的规模后决定筹集多少资金。

从目前的召回数字来看，业内专家预计，如果调查认定高田对气囊缺陷负有责任，则可能面临约35亿美元的召回成本，较该公司截至12月的流动资产规模约13亿美元高出逾一倍。

高田已被美国交通管理当局处以7,000万美元的罚款，此外还在气囊相关伤害事故的主要发生地--美国面临多宗集体诉讼。(完)