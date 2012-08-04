美国15岁少女莱德茨基爆冷夺金 难逃服药质疑

路透伦敦8月3日电（记者Julian Linden）---美国15岁少女莱德茨基（Katie Ledecky）周五在伦敦奥运会迎来人生的辉煌，但是也遭遇媒体们的苛刻待遇。

英国原本很希望在女子800米自由泳项目获得一枚金牌，但是莱德茨基的横空出世粉碎了他们的这一希望。这名15岁的小将一上岸就被卷入了口水战中。

这是莱德茨基第一次参加国际性的大赛，但是她一下子就击败了一些了世界上最优秀的长距离游泳选手，其中包括英国的卫冕冠军阿德灵顿（Rebecca Adlington）。

莱德茨基从出发起就一路领先，中途完全没有给对手留下反超的余地，她的夺冠成绩仅比阿德灵顿保持的世界纪录慢了0.5秒。但这并不是她让人们大为惊讶的原因。

在游泳这项运动中，运动员们往往要花费几年时间，一点一滴地提高自己的个人最好成绩，然而莱德茨基却在一个月内突飞猛进，将个人最好成绩提高了11秒。

在本月早些时候美国奥运会选拔赛中，勒德基将自己的最好成绩一下子提高了5秒多，从而成为美国奥运代表团的一员。在周五的比赛上，她再次将个人最好成绩提高了5秒，获得金牌。

“我只是逐步设立短期目标和长期目标，”她如此说道。

“我只是慢慢地提高自己的成绩。我去参加大型比赛并且游得不错，然後我就达到了现在的成绩。”

尽管她的成绩很优秀，但她的异军突起遭遇了尴尬时刻。

本周早些时候，一位不属於美国游泳代表队的美国教练指责获得女子400米个人混合泳冠军的中国选手叶诗文服用禁药。他表示，叶诗文成绩的迅速提高说明她作弊了。但是现在看来，莱德茨基的进步可要比叶诗文的更具有戏剧性。

叶诗文否认她干过任何违规行为，同时世界泳联也站在她这边，说她通过了所有药检。中国方面则表示美国教练的指责是一种种族歧视，并说美国人肯定不会说自己人服用了禁药。

然後就出现了莱德茨基的这一情况。在赛後记者会上，她不可避免的遇到了禁药质疑。

“这种猜疑完全是错的，”她对禁药质疑回答称。

“我只是努力地训练，过去整整一年，就是这样，就这麽简单。”（完）

编译：孙舒 发稿：王燕焜

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