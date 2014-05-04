亚行称愿与中国倡议筹建的亚洲基础设施投资银行合作

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透阿斯塔纳5月2日 -亚洲开发银行（ADB）行长中尾武彦周五称，他会“非常愿意”与中国倡议筹建的亚洲基础设施投资银行合作。
中国财政部3月时称，倡议筹建的亚洲基础设施投资银行的资本金规模将达500亿美元，由成员国出资。
中尾武彦在亚行年会上说：“我们（亚行）每年有约130亿美元的新贷款、新项目，但我们估计亚太10年间的基础设施投资需求将达8万亿美元，相当于每年8,000亿美元。”
他称，亚行“需要致力于维持甚至增强我们的放款能力。亚洲基础设施投资银行的构想进一步激发我们的创新思维。一旦该银行成立，我们非常愿意与其合作。我已经向中方表达了这样的意愿。”
中国与一些东南亚国家存在领土争议，但中国努力向东南亚邻国表明：中国的经济崛起有利于整个东南亚地区。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。