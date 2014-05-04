亚行称愿与中国倡议筹建的亚洲基础设施投资银行合作

路透阿斯塔纳5月2日 -亚洲开发银行（ADB）行长中尾武彦周五称，他会“非常愿意”与中国倡议筹建的亚洲基础设施投资银行合作。

中国财政部3月时称，倡议筹建的亚洲基础设施投资银行的资本金规模将达500亿美元，由成员国出资。

中尾武彦在亚行年会上说：“我们（亚行）每年有约130亿美元的新贷款、新项目，但我们估计亚太10年间的基础设施投资需求将达8万亿美元，相当于每年8,000亿美元。”

他称，亚行“需要致力于维持甚至增强我们的放款能力。亚洲基础设施投资银行的构想进一步激发我们的创新思维。一旦该银行成立，我们非常愿意与其合作。我已经向中方表达了这样的意愿。”

中国与一些东南亚国家存在领土争议，但中国努力向东南亚邻国表明：中国的经济崛起有利于整个东南亚地区。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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