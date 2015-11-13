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时事要闻 | 2015年 11月 13日 星期五 17:39 BJT

哈萨克斯坦暂停前往埃及的旅游航班--报道

路透莫斯科11月13日 - 国际文传电讯社周五援引哈萨克斯坦旅游协会报道称，哈萨克已经暂停了前往埃及的旅游航班。

哈萨克斯坦外交部拒绝立即发表评论。一架俄罗斯飞机在埃及坠毁并导致机上224人丧生后，一些国家出于安全疑虑而暂停了前往埃及的航班。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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