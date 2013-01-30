更新版-哈萨克斯坦一客机坠毁,22人全部遇难

（新增官员评论和细节）

路透哈萨克斯坦克孜勒图1月29日(记者 Mariya Gordeyeva) - 一名紧急事务部门官员表示，一架客机周二在浓雾中坠毁在哈萨克斯坦阿拉木图附近，造成机上22人全部遇难。

阿拉木图副市长Maulen Mukashev表示， 这架飞机是在从哈萨克斯坦北部城市科克舍套(Kokshetau)飞往东南部城市阿拉木图时坠毁在克孜勒图村附近。

他在事故发生地附近对记者表示，这架飞机隶属于哈萨克斯坦航空公司SCAT。

阿拉木图紧急情况部负责人Yuri Ilyin在坠机现场附近告诉路透：“飞机没有起火，也没有爆炸。飞机直接跌落地面。”

Ilyin称，死亡人数为22人。

Mukashev表示：“事故的初步原因是恶劣的天气。飞机坠落后，机上没有一处零部件是完整的。”

这是哈萨克斯坦在过去一个月中发生的第二起坠机事件。去年12月25日，一架军用运输机在恶劣天气中坠毁在哈萨克斯坦南部城市Shymkent附近，机上27人全部遇难。（完）