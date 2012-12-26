哈萨克斯坦军机坠毁 27人全部遇难

路透阿拉木图12月25日 - 哈萨克斯坦媒体和KNB安全部门称，一架军用运输机周二在该国南部地区坠毁，机上27人全部遇难，其中包括该国边界警卫部队指挥官。

这架双引擎安-72运输机在当地时间晚上7时（1300 GMT）左右从雷达屏幕上消失，当时飞机已经接近南哈萨克斯坦州首府奇姆肯特（Shymkent），正处于下降状态。

哈萨克斯坦KNB安全部门称，这架从首都阿斯塔纳飞往奇姆肯特的飞机隶属于边防部队。

该机构在其网站（www.knb.kz）上表示，边界警卫部队司令员Turganbek Stambekov在飞机上。飞机上有机组人员7人以及20名军人。机上乘客还包括哈萨克南部的边界警卫部队高级官员。

当地媒体称，他们原定经停奇姆肯特，之后飞往乌兹别克斯坦首都塔什干，与乌兹别克斯坦军方举行会谈。

哈萨克斯坦Channel 7援引空管部门人士的话报道称，飞机坠毁于距离奇姆肯特约21公里的一处露天矿，救援人员无法立即赶到现场。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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