哈萨克斯坦一客机坠毁 20人遇难

路透阿拉木图1月29日 - 国际文传通讯援引SCAT航空公司的报道称，一架客机周二坠毁在哈萨克斯坦阿拉木图附近，造成20人死亡。

报道称，这架飞机是在从哈萨克斯坦北部城市科克舍套(Kokshetau)飞往东南部城市阿拉木图时坠毁在Kyzyl Tu村附近。

阿拉木图及周边地区周二浓雾弥漫。

SCAT航空公司总部位于哈萨克斯坦，运营多条国内航线和一些国际航线。

这是哈萨克斯坦在过去一个月中发生的第二起坠机事件。去年12月25日，一架军用运输机在恶劣天气中坠毁在哈萨克斯坦南部城市Shymkent附近，机上27人全部遇难。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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