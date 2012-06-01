哈萨克斯坦哨所起火 至少13人遇难

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透阿斯塔纳5月31日电---哈萨克斯坦边防局的一名高官周四表示，在哈萨克斯坦东南部中哈边境上，哈方一座哨所内发现至少12具边防军人已烧焦的尸体，另有三名军人下落不明。
边防局第一副局长Turganbek Stambekov表示，这座哨所有15名边防军人执勤。他并未详细说明失踪的三名军人的情况。
Stambekov在记者会上宣读的书面声明的称：“目前，我们共发现了13具烧焦尸体，包括一名紧邻哨所的猎场看护人的尸体。”
他拒绝回答问题，也没有说明受害者是死於大火还是火灾前便已遇难。
Stambekov表示，调查人员已赶赴现场。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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