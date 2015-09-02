哈萨克斯坦总统称中哈签署25项协议 合同总额230亿美元

路透阿拉木图9月1日 - 哈萨克斯坦总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的官网以及该国主权财富基金Samruk-Kazyna周二称，哈萨克斯坦同中国签署了25项协议，涉及金额达230亿美元。

“我们与中国在能源及其它原材料提取等领域积极合作已有20多年，”纳扎尔巴耶夫的官网（www.akorda.kz）援引纳扎尔巴耶夫在北京同中国商界领袖会面时的话称。

“昨天，在我和（中国国家）主席习近平举行的建设性会谈中，我们就创建45个联合体达成共识，其中签署的25项协议的金额总计达230亿美元。”

纳扎尔巴耶夫没有透露详情。中国政府没有提供双方达成协议的任何细节。

Samruk-Kazyna晚些时候发表声明称，在纳扎尔巴耶夫访华期间，该公司与中资企业签署了51亿美元的协议。

该基金称，协议包括交通和能源项目，亦涵盖核、冶金及化工行业。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。