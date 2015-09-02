哈萨克斯坦总统称中哈签署25项协议 合同总额230亿美元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透阿拉木图9月1日 - 哈萨克斯坦总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的官网以及该国主权财富基金Samruk-Kazyna周二称，哈萨克斯坦同中国签署了25项协议，涉及金额达230亿美元。
“我们与中国在能源及其它原材料提取等领域积极合作已有20多年，”纳扎尔巴耶夫的官网（www.akorda.kz）援引纳扎尔巴耶夫在北京同中国商界领袖会面时的话称。
“昨天，在我和（中国国家）主席习近平举行的建设性会谈中，我们就创建45个联合体达成共识，其中签署的25项协议的金额总计达230亿美元。”
纳扎尔巴耶夫没有透露详情。中国政府没有提供双方达成协议的任何细节。
Samruk-Kazyna晚些时候发表声明称，在纳扎尔巴耶夫访华期间，该公司与中资企业签署了51亿美元的协议。
该基金称，协议包括交通和能源项目，亦涵盖核、冶金及化工行业。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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