哈萨克斯坦产油区冲突导致15人丧生

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透哈萨克斯坦阿克套12月18日电（记者 Robin Paxton）---哈萨克斯坦数十年最大规模的抗议活动蔓延至西部产油区，数以百计的示威者周日与防暴警察发生冲突，造成15人死亡。
曼吉斯套（Mangistau）地区动乱源於石油工人被解雇，这是前苏联解体後，哈萨克斯坦独立20年间发生的最严重的动乱。
哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）已宣布，在扎瑙津（Zhanaozen）实施为期20天的紧急状态。检察长办公室周日称，暴乱自周五起已造成14人死亡。
周六晚在Shetpe村，示威者与警方发生冲突，造成一人死亡，另有11人受伤，官方死亡人数因此升至15人，伤者增至100人。
公众抗议在哈萨克斯坦极为罕见。现年71岁的纳扎尔巴耶夫执政20多年间，吸引外商投资逾1,200亿美元，但几乎不容异见存在，将稳定置于民主自由之上。
该国总统顾问叶尔特斯巴耶夫（Yermukhamet Yertysbayev）表示，外国资本引发暴乱，但拒绝解释。他表示，当局已经牢牢掌控当前局势。
他在电话中告诉路透："这里不会发生阿拉伯式的革命。哈萨克斯坦很平静。哈萨克斯坦各民族人民都支持国家领导人。"
"阿克套出现了集会。纽约和开罗也有……民众有权抗议，所以不要作出全球性的结论。"（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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