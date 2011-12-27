哈萨克斯坦总统因骚乱免去女婿职务

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透阿斯塔纳12月26日电（记者 Raushan Nurshayeva）---哈萨克斯坦主权财富基金Samruk-Kazyna核心的油气资产部门罢工事件，演变成该国数十年来最严重的暴力冲突，总统纳扎尔巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）周一免去其女婿库利巴耶夫（Timur Kulibayev）在该基金的总裁职务。
纳扎尔巴耶夫上周在西部地区爆发骚乱後就表示，将免去库利巴耶夫的职务。库利巴耶夫是亿万富翁，在哈萨克斯坦举足轻重。
哈萨克斯坦西部地区12月16-17日爆发骚乱，导致至少16人丧生，100余人受伤。12月16日为该国独立日，纳扎尔巴耶夫一向以国家稳定作为其主要政绩，该骚乱对其形象带来严重冲击。
哈萨克斯坦总理马西莫夫（Karim Masimov）称，副总理舒克耶夫（Umirzak Shukeyev）已被任命接管Samruk-Kazyna。该基金管理的国家资产价值约800亿美元。
现年71岁的纳扎尔巴耶夫，正面临国际社会要求其调查本次暴力事件的压力。
分析人士称，免去二女婿库利巴耶夫的职务，意味着纳扎尔巴耶夫还未准备好放松手中权力。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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