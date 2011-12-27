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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 27日 星期二 10:33 BJT

哈萨克斯坦总统因骚乱免去女婿职务

哈萨克斯坦主权财富基金Samruk-Kazyna核心的油气资产部门罢工事件，演变成该国数十年来最严重的暴力冲突，总统纳扎尔巴耶夫周一免去其女婿库利巴耶夫在该基金的总裁职务。库利巴耶夫是亿万富翁，在哈萨克斯坦举足轻重。分析人士称免去库利巴耶夫职务，意味着纳扎尔巴耶夫还未准备好放松权力。路透

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