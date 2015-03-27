哈萨克斯坦富豪Kapparov在访华期间去世

路透阿拉木图3月26日 - 哈萨克斯坦外交部称，该国官员Nurlan Kapparov周四在访华期间去世。Kapparov是哈萨克斯坦铀生产企业Kazatomprom的负责人，也是哈萨克斯坦的富豪之一。

“他的死因是心脏骤停，”该国外交部称。

44岁的Kapparov去年8月开始担任Kazatomprom的负责人。哈萨克斯坦的铀储量在全球排名第二，是全球最大的铀生产国。

根据《福布斯》估计，Kapparov的身家达1.5亿美元，为哈萨克斯坦50大富豪之一。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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