哈萨克斯坦富豪Kapparov在访华期间去世

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透阿拉木图3月26日 - 哈萨克斯坦外交部称，该国官员Nurlan Kapparov周四在访华期间去世。Kapparov是哈萨克斯坦铀生产企业Kazatomprom的负责人，也是哈萨克斯坦的富豪之一。
“他的死因是心脏骤停，”该国外交部称。
44岁的Kapparov去年8月开始担任Kazatomprom的负责人。哈萨克斯坦的铀储量在全球排名第二，是全球最大的铀生产国。
根据《福布斯》估计，Kapparov的身家达1.5亿美元，为哈萨克斯坦50大富豪之一。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。