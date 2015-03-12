普京推迟访问哈萨克斯坦 克里姆林宫否认普京生病传闻

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透阿斯塔纳3月11日 - 俄罗斯和哈萨克斯坦官员称，俄罗斯总统普京推迟对哈萨克斯坦的访问。
哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的顾问及发言人阿巴耶夫（Dauren Abayev）宣布，两国领导人原定于下周举行的会晤推迟，但未透露推迟原因或新的会晤日期。
一位要求匿名的哈萨克斯坦政府消息人士对路透称，“似乎是他（普京）病了。”
俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）报导称，普京的发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）证实访问活动推迟，但对有关普京生病的说法则予以否认。
国际文传电讯社援引佩斯科夫的话称：“总统感觉很好。”
路透多次致电佩斯科夫寻求置评，但对方未接听电话。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。