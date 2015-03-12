普京推迟访问哈萨克斯坦 克里姆林宫否认普京生病传闻

路透阿斯塔纳3月11日 - 俄罗斯和哈萨克斯坦官员称，俄罗斯总统普京推迟对哈萨克斯坦的访问。

哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的顾问及发言人阿巴耶夫（Dauren Abayev）宣布，两国领导人原定于下周举行的会晤推迟，但未透露推迟原因或新的会晤日期。

一位要求匿名的哈萨克斯坦政府消息人士对路透称，“似乎是他（普京）病了。”

俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）报导称，普京的发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）证实访问活动推迟，但对有关普京生病的说法则予以否认。

国际文传电讯社援引佩斯科夫的话称：“总统感觉很好。”

路透多次致电佩斯科夫寻求置评，但对方未接听电话。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。