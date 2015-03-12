普京推迟访问哈萨克斯坦 克里姆林宫否认普京生病传闻

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透阿斯塔纳3月11日 - 俄罗斯和哈萨克斯坦官员称，俄罗斯总统普京推迟对哈萨克斯坦的访问。
哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的顾问及发言人阿巴耶夫（Dauren Abayev）宣布，两国领导人原定于下周举行的会晤推迟，但未透露推迟原因或新的会晤日期。
一位要求匿名的哈萨克斯坦政府消息人士对路透称，“似乎是他（普京）病了。”
俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）报道称，普京的发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）证实访问活动推迟，但对有关普京生病的说法则予以否认。
国际文传电讯社援引佩斯科夫的话称：“总统感觉很好。”
路透多次致电佩斯科夫寻求置评，但对方未接听电话。(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率