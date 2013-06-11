哈萨克斯坦启动连接中国与欧洲的铁路项目

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路透阿斯塔纳6月10日(记者 Raushan Nurshayeva) - 哈萨克斯坦启动了一项连接中国和欧洲的新的铁路运输线，旨在在商品货运竞争中打败其他路线。

哈萨克斯坦交通部铁路部门负责人Yerkin Meirbekov在接受采访时表示：“哈萨克斯坦事实上是一个连接东西方的桥梁。实际上，你可以说这是‘丝绸之路’的复兴。”

多个世纪之前，来自中国的驼队和马队跨越中亚干涸的草原和沙漠， 经过数月才能抵达欧洲，用丝绸交换药物、香料和宝石。

现如今，载有电子产品、建筑原材料和其他货物的列车仅需15天就可从中国西南部的重庆抵达德国鲁尔工业区的杜伊斯堡，全程长达1.08万公里。

去年下半年，哈萨克斯坦从热特肯(Zhetygen)到霍尔果斯(Korgas)的铁路线完工。

Meirbekov表示，新线路今年的年货运周转量将达到200万吨，并最终将达到1,500万吨。（完）