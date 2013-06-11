哈萨克斯坦启动连接中国与欧洲的铁路项目

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透阿斯塔纳6月10日(记者 Raushan Nurshayeva) - 哈萨克斯坦启动了一项连接中国和欧洲的新的铁路运输线，旨在在商品货运竞争中打败其他路线。
哈萨克斯坦交通部铁路部门负责人Yerkin Meirbekov在接受采访时表示：“哈萨克斯坦事实上是一个连接东西方的桥梁。实际上，你可以说这是‘丝绸之路’的复兴。”
多个世纪之前，来自中国的驼队和马队跨越中亚干涸的草原和沙漠， 经过数月才能抵达欧洲，用丝绸交换药物、香料和宝石。
现如今，载有电子产品、建筑原材料和其他货物的列车仅需15天就可从中国西南部的重庆抵达德国鲁尔工业区的杜伊斯堡，全程长达1.08万公里。
去年下半年，哈萨克斯坦从热特肯(Zhetygen)到霍尔果斯(Korgas)的铁路线完工。
Meirbekov表示，新线路今年的年货运周转量将达到200万吨，并最终将达到1,500万吨。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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