新兴汇市：哈萨克斯坦坚戈兑美元触及纪录低点，跟随油价和卢布跌势

路透阿拉木图12月14日 - 哈萨克斯坦货币坚戈兑美元周一跌至纪录低点322.47，上个交易日在311.92。

坚戈汇率跟随油价以及俄罗斯卢布 跌势。布兰特原油期货 上周以来一直在40美元下方交投，卢布兑美元上周五跌破70卢布，为8月来首次。