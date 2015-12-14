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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 13:26 BJT

新兴汇市：哈萨克斯坦坚戈兑美元触及纪录低点，跟随油价和卢布跌势

路透阿拉木图12月14日 - 哈萨克斯坦货币坚戈兑美元周一跌至纪录低点322.47，上个交易日在311.92。

坚戈汇率跟随油价以及俄罗斯卢布 跌势。布兰特原油期货 上周以来一直在40美元下方交投，卢布兑美元上周五跌破70卢布，为8月来首次。

哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫(Nursultan Nazarbayev)周日表示，不会实行资本管制来提振坚戈汇率。(完)

(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)

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