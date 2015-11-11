德国联邦运输管理处将尾气排放调查扩大至23个汽车品牌

路透法兰克福11月11日 - 德国联邦运输管理处(KBA)周三称，其将测试23个德国及外国汽车品牌的逾50款汽车，因怀疑对柴油发动机氮氧化物的排放进行了更多人为操纵。

KBA称，测试是因大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)承认在这类测试中作弊引发的。(完)