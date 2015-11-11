德国联邦运输管理处将尾气排放调查扩大至23个汽车品牌

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福11月11日 - 德国联邦运输管理处(KBA)周三称，其将测试23个德国及外国汽车品牌的逾50款汽车，因怀疑对柴油发动机氮氧化物的排放进行了更多人为操纵。
KBA称，测试是因大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)承认在这类测试中作弊引发的。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。