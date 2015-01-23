肯尼亚考虑中国引渡76名被扣押网络嫌犯的请求

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透日内瓦1月22日 - 肯尼亚司法部长Githu Muigai周四称，肯尼亚正在考虑中国政府提出的引渡76名被控互联网犯罪的中国人、让他们在国内接受审判的请求。
Muigai表示，预计很快会做出决定。中国与肯尼亚的贸易和工业联系很紧密，中国政府是“友好的政府”。
这些涉案中国人的律师12月5日称，肯尼亚警方调查互联网犯罪时扣押了这些人，他们涉嫌运营民间电台服务和非法居住在肯尼亚。
“我们收到了中国政府的请求，要求将这些人引渡回国进行审判，中国政府是友好的政府……很快就会做出决定，”Muigai在日内瓦对记者说道。
他表示，任何协议都要符合肯尼亚的司法标准，并称这些中国人的被控罪行涉及“银行安全、信用卡和其他运营”。
“我估计大多数被捕者只是操作人员，刑期可能不会超过五年。但是幕后有更大的操纵者，中国政府也称这涉及国际犯罪。他们将受到更严厉的起诉，刑罚也可能更严重。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。