肯尼亚考虑中国引渡76名被扣押网络嫌犯的请求

路透日内瓦1月22日 - 肯尼亚司法部长Githu Muigai周四称，肯尼亚正在考虑中国政府提出的引渡76名被控互联网犯罪的中国人、让他们在国内接受审判的请求。

Muigai表示，预计很快会做出决定。中国与肯尼亚的贸易和工业联系很紧密，中国政府是“友好的政府”。

这些涉案中国人的律师12月5日称，肯尼亚警方调查互联网犯罪时扣押了这些人，他们涉嫌运营民间电台服务和非法居住在肯尼亚。

“我们收到了中国政府的请求，要求将这些人引渡回国进行审判，中国政府是友好的政府……很快就会做出决定，”Muigai在日内瓦对记者说道。

他表示，任何协议都要符合肯尼亚的司法标准，并称这些中国人的被控罪行涉及“银行安全、信用卡和其他运营”。

“我估计大多数被捕者只是操作人员，刑期可能不会超过五年。但是幕后有更大的操纵者，中国政府也称这涉及国际犯罪。他们将受到更严厉的起诉，刑罚也可能更严重。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。