克里称需要建设性的中美关系维护地区稳定

美国国务卿克里周三称，需要建设性的中美关系来维护地区稳定。克里在夏威夷发表的这番讲话聚焦美国政府将战略重心移向亚洲的问题，谈到总统奥巴马要求他加倍努力，加强与亚洲及太平洋地区国家的关系，尤其要专注于确保持久的经济增长、能源效率、地区合作和推进人权与民主。图为克里。路透