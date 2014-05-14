克里称中国在南海的行为是“挑衅”，中方反驳

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿/北京5月13日 - 中国周二对美国国务卿克里有关南海争端的言论作出反驳。克里与中国外长王毅稍早通话时表示，中国近日在南海有争议水域的行为是“挑衅”。

“他（克里）表示，中国在中越有争议水域架设钻井平台以及数艘中国政府船只的出现是挑衅，”美国国务院发言人Jen Psaki表示。

“他敦促双方缓解紧张局势，确保各自船只在海上的行为是安全的，依照国际法通过和平方式解决纠纷。”

中国外交部称，近日在南海地区的确有国家采取了一系列挑衅行为，但绝对不是中国；正是美国近来在有关海上问题上的一系列错误言论，助长了某些国家的挑衅行为。

“希望美方能够认真反思一下，如果美方真心希望太平洋是太平的，那么美方究竟应该怎样发挥作用？”外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。

华春莹表示，王毅在与克里通话时敦促美方客观公允看待南海问题，恪守有关承诺，谨言慎行，避免助长有关方面的挑衅行为。

克里在美国时间周一会见新加坡外长尚穆根（K. Shanmugam）时表示，美国对中国在纠纷中的“激进行为”非常担忧。

“我们特别担忧，所有在南中国海、东海航运的国家都非常担忧这样的激进行为，”克里在会晤期间说道。

根据美国国务院发布的讲话稿，克里表示，“我们希望看到建立一种行为准则，我们希望看到纠纷通过《联合国海洋法公约》、仲裁或其他方式和平解决，而不是通过直接的对抗或激进行为。”（完）