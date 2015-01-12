专访：凯雷预期油价将续跌 之后资产买进潮兴起

澳洲2016财年外商核定投资额大增 受中国房地产买家驱动--报告
路透悉尼5月9日 - 澳洲政府周二公布的数据显示，澳洲2016财年外商核定投资额较之前一年增加近三分之一，因更多中国买家进入澳洲已经火爆的住宅地产市场。
路透伦敦1月9日 - 私募股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group) (CG.O)预期油价将进一步下跌，之后会有一波资产买进潮，但将以现有油田为主、而非探勘项目。
在过去六个月，全球油价LCOc1已下跌逾半至每桶约50美元，许多公司估值锐减，迫使其削减预算，今年有超过1,500亿美元的油气探勘项目面临风险。
但伴随风险而来的是投资机会，因从跨国石油公司到投机性石油业者纷纷设法出脱资产，以期能维持良好的资产负债状况。
“在像这样的崩跌后，显然上涨空间要大过于下跌空间。这将是大好的投资机会，但没必要急着抢进，因为我认为还没见到底部，”凯雷International Energy Partners主管Marcel Van Poecke对路透表示。
“我们最喜欢投资的显然就是产量。大家更想买的是生产相关项目而非三至四年的发展项目。”
Van Poecke预期，一旦油价企稳且公司评估了形势，在年中前购并活动将会加快脚步。
探勘项目成本不斐，又常位于深海或偏远地区，必须花上大约四年时间及数以十亿计美元来开发，这已不再吸引投资人，而且也很难找到必要的资本。
“这些项目当中有些就是无法以较低的价格运作。基础建设的成本太高，生产成本也太高了，”van Poecke表示。
Van Poecke表示，在美国方面，凯雷认为有愈来愈多的投资机会，因参与页岩油气生产的企业，其资金已经用罄。
“企业将会破产，而其他企业将会买进那些资产，以较低的价格从头再来，”他表示。(完)
(编译 戴素萍 审校 张若琪)
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