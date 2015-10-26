《KEMP专栏》柴油价格遭受需求低迷与高库存双重压力

一辆大众汽车油箱盖上的柴油标识。 REUTERS/Suzanne Plunkett

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 李婷仪/孙茉莉/孙国玉/李爽

路透伦敦10月26日 - 美国已报告的原油和成品燃料库存持续攀升，构成了油价压力，但这些库存增长集中在部分特定品项。

大多数的库存成长发生在原油和车用及家庭取暖用的中质馏分油，而汽油库存仍保持在相对正常的水平。

这导致今年第二季以来从美国到欧洲，柴油价格较汽油明显走软的结果。

根据美国能源资料协会(EIA)，美国原油和成品油储存总量本月达到创纪录的20亿桶。

储油量较上年同期的18亿桶增加逾9%，而且已足够让全球使用超过21天。

但这当中有6.95亿桶是由联邦政府所拥有，且是以战略石油储备(SPR)长期储存，实际上没有进入市场。

这使得炼厂和油罐区的原油和油品商业库存仅略超过13亿桶。

据EIA，商业库存较上年同期增加1.65亿桶，幅度约为14.5%。

增幅中所占比例最大的当属原油、中质馏分油和丙烷，汽油和其他油品仅温和增加。

商业原油库存较上年同期增加9,900万桶，增幅为26%左右，占到全部库存增长规模的近60%。

油品库存仅较上年同期增加6,600万桶，增幅不到9%，占到全部增长规模的40%。

在油品中，丙烷库存增加2,000万桶(或增长25%)，馏分油增加1,930万桶(增幅为15%)。

相比之下，汽油库存仅较上年同期增加1,500万桶，增幅不到8%(tmsnrt.rs/1jYd4nx)。

**柴油供大于求**

成品油库存自2014年8月便开始呈现异常增加，到2014年底已较2013年底高出6,000万桶。

自2015年初开始，多数炼油商成功地实现了开工率与需求相匹配，防止了库存进一步增长。

自2015年初开始，成品油库存高于上年同期的幅度一直保持在5,000万至8,500万桶之间，目前处于6,600万桶，接近这一区间的低端。

在这其中，丙烷库存占据近三分之一，这是页岩油产量大增的结果；页岩油富含湿气和凝析油。

其余部分主要为中间馏分油品，以及一小部分汽油和残油库存。

三分之二的馏分燃料油用作轿车、厢式货车及卡车的柴油机燃料，还有少部分用于农场、建筑工地、铁路，以及家庭和办公室的取暖。

馏分油库存增加说明，相比2015年的汽油需求，柴油需求增长要弱得多。

据能源资料协会(EIA)对每周国内市场精炼燃料供应估算数据，今年迄今汽油需求增加4.1%，但柴油消耗仅增加1.8%。

根据EIA更准确的月度数据，1月至7月期间，汽油需求增加2.9%，柴油需求增加0.1%。

与汽油价格相比，柴油价格异常疲弱，因汽油需求旺盛且库存低，加上馏分油需求低且库存高，所以市场做出这样的表现。

目前柴油期货每加仑较汽油溢价0.17-0.18美元，每年的这个时候，通常每加仑溢价都在0.32-0.33美元。(完)