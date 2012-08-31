《Kemp专栏》决策官员应汲取2011年释油行动的教训

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 蔡美珍

路透伦敦8月30日电---在美国及其他石油消费大国官员思索是否要再度释出战略储油之时,值得回顾一下去年释油行动的教训,研究一下可以如何改进,好达到影响油价及供给的最大效果.

去年的最大教训就是,认知印象比实际释油数字更能影响市场反应.清清楚楚的沟通及充分落实执行则是成功关键.

2011年时,国际能源署(IEA)与成员国未能好好掌控媒体及石油市场人士对释油行动的解读.

释油的效果因为目标混淆不清而大打折扣:比如究竟要释出哪种库存及哪些地方的库存、释油的定价及折价幅度如何、会不会重补库存、何时重补.此外,一些重要细节也令人感到困惑,例如释油与美国琼斯法案(Jones Act)适用冲突的问题.

IEA与储油机构低估了媒体新闻运作速度及市场对细节的要求程度,而且也低估了许多石油业者的直觉性敌意.

结果,从最早宣布释油之後,拖了数日甚至数周,完整细节才浮现,这中间的空白期就放任分析师及交易员妄加臆测.

如果美国政府和其他国家官员决定再度释油,他们应该确保先敲定完整细节,随後可以在需要释油时立即公布,从而让IEA能够尽可能掌控全局.

**释油有理**

2011年6月23日,IEA宣布28个成员国已同意,释出6,000万桶紧急储油,以因应利比亚石油供给中断.

释油消息对现货油价及期货价差造成立即性的冲击.现货布兰特原油价格在宣布当天大跌7美元,相当於下跌约6%,或2.65个标准差,当时算是相当大的波动,但和最近的单日波动相比,不算特别.

布兰特原油期货8月、9月、10月及11月合约溢价当时皆大跌,因为轻质低硫原油短期供给短缺的疑虑被缓解.

但现货油价下跌及期货价差缩窄都只是一时的.过了几周,油价和价差都回到释油消息前的水准.然而,IEA副总干事Richard Jones在2012年1月向美国参议院表示,事实证明IEA的行为是正确的.

"释出储油,特别是美国战略石油储备(SPR),提供了轻质低硫原油短期流动性,让出口船货得以调整路线,从运往北美掉头,运交给因流失利比亚供油而受创最大的欧洲炼厂",Jones在1月31日参议院能源及天然资源委员会听证会指出.

"我们认为在协助避免2011年夏季发生破坏性油价飙升方面,IEA成员国的协同行动发挥了至少一部分力量."

**象徵主义**

美国释出的3,000万桶石油,加上其他国家提供的3,000万桶石油,相当於46天份的利比亚出口量,或是67天份的北海布兰特、福尔蒂斯、奥塞贝格、伊科菲斯克原油产量,也就是布兰特期货的交割基础.

但这些释油数量还不够全球一天的石油消耗量(约9,000万桶),而且释油之後,经济合作暨发展组织(OECD)的原油及油品商业库存总量只增加不到2%(释油之前库存量已达26.77亿桶).

因此,6,000万桶是否足以改变供需平衡就见仁见智了.以当年预估的夏末秋初轻质低硫原油市场将出现的供应缺口而言,这的确是可观的数量.但以全球油市而言,这只是九牛一毛.没有任何库存释油是足够的.

**混乱困惑**

许多石油市场人士直觉式反对官方干预行动,并认为这不仅违反原则,也注定失败.

由於潜在实施效果面临这麽强烈的怀疑,IEA及其成员国非常需要清楚说明释油如何产生效果.就这方面来讲,该次释油并不及格.各式各样的混乱资讯,都给释油行动扯後腿.

首先,对於IEA究竟是要设法抑制油价还是要缓解石油暂时性短缺,并未建立任何共识.结果,评估成绩到底是应该衡量该行动对现货价格还是对期货价差造成影响,又产生了困惑.

关於释出哪种储油,以及从何处释出的问题,又形成了持续数日的不确定性.美国以原油形式建立战略储油,但其他多数石油消费国的紧急库存则是汽油及取暖油等油品.

定价方面也充满了疑问.美国顺利将全部3,000万桶原油释放到市场,定价比市场价小幅折价,但折扣幅度足够吸引银行及石油公司买进.

但许多欧洲国家坚持以市价释出油品.由於实货供给并未短缺,有些国家的释油没有接到任何买单.那些理论上可以取得的石油,实际卖出的极少,甚至完全没卖出.

事实证明,实际进入市场的释油数量远低於原先承诺的6,000万桶.

**实际未释出**

更糟的是,许多石油消费国的紧急储油实际上是由炼厂持有,而非政府.实际情况是,战略储油只是炼厂在例行营运库存之外,必须额外持有的极少量库存.

在某些情况中,为了配合释油,规定的最低库存水位还暂时降低.实际上根本没有新释出任何库存.原本被列入"战略"类别的库存,只是改列为"商业"库存.炼厂没有义务将战略库存释放到市场.

除了缺乏向市场提供实货的诱因,库存何时必须重补,也是一大疑问.

到了2012年初,许多欧洲石油消费国家开始重补战略储油,所以,在2011年增加石油供给,结果是六个月後可取得的石油数量减少.

**美国琼斯法案**

最後,美国还有一个琼斯法案的问题,争议在於那些购买SPR石油的人,是否能够获得豁免,不受琼斯法案约束,以外国注册船只运送所购得的原油.

到最後,所有申请豁免的得标者都拿到豁免.但原本的承诺是一律给予豁免,後来却因为这与奥巴马2008年的竞选承诺抵触,改为逐案审查豁免申请.

官方一再修改SPR释油的文件,更让人觉得美国政府自己也搞不清楚状况.

回顾2011年释油的经验,有许多明白的教训.

如果决策官员决定再度释油,他们必须先拟好全部细节,明确传达有关何时重补库存的讯息,确定如何处理琼斯法案,并且以折价释出库存,确保额外供应的原油及油品真的进入市场.(完)

--编译 蔡美珍;审校 高琦/王洋

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