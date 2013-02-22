《Kemp专栏》英国央行别再以弹性通胀目标自欺欺人

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦2月21日 - 在路易斯·卡罗尔的"爱丽丝镜中奇遇"中,矮胖子对爱丽丝说,"当我用一个词的时候,它只意味着我要它表达的那个意思,不多也不少."

爱丽丝反问,词汇是不是可以有很多不同含义时,矮胖子坚称,"问题是哪个是主要的--就是这样."

有时候矮胖子似乎真的活在英国央行,现任总裁喜欢用"弹性通胀目标"这个概念,而下任总裁也在议会予以赞扬,但这个概念已经过度牵强,失去了意义.

英国央行瞄准的目标可能很多--就业、产出、放贷,以及资产价格.唯独没有作为目标的是物价.以弹性通胀目标描述英国货币政策,不但不精确而且误导.

这个词汇有一定的模糊性,对于政府阁员和央行货币政策委员会(MPC)成员而言十分好用.但是对于记者、金融分析师和经济分析师这些希望准确描述政策的人来说,这个词已经滥用,应当弃用.

**有弹性,但称不上目标**

在法庭上,建立法律的原则之一是,使用的词语要用普通和被普遍接受的意义.同样的,我们应该剖析"弹性通胀目标"的概念,以便了解它在一般广用语言里的意思.

按照英国央行的说法,这个用词强调控制通胀是政策主要目标,但会受到对产出和就业的影响等一些次要考量左右.

在英国央行2月会议的记录中,MPC把自己的职责描述为"制定货币政策,以期在中期内实现2%的通胀率目标,同时避免短期内出现产出不良剧烈波动."

"MPC的职责是要实现物价稳定,但实施的方式要避免产生不利的产出波动,"MPC解释称.

"目标",意味着在所期望的结果(控制通胀)和所运用的实现手段(利率和购买资产)之间存在着一种系统性关系.

特别是,当期望的结果预计无法实现时,会采取一些补救措施以增大实现的机率.

"弹性",暗示结果和手段之间的关系并非固定或机械性.决策官员有一些空间,可以判断和裁量要对政策因子调整多少才能实现目标,以及要花费多少时间.

毫无疑问,面对被央行形容为"虽有延长,但属暂时性质的通胀率高于目标时期",英国央行便运用了弹性予以看待.但另外两个元素--"通胀"和"目标",看起来并不十分符合央行的实际成果.

通胀显然并不是当前利率策略的首要目标.在实际通胀率或央行每季的通胀预估,与MPC委员的利率和资产购买决议之间,很难找出任何联系.在政策变动与要实现的目标之间没有任何明显的回馈机制相连接.

"通胀近期很可能进一步走升,未来两年可能保持在2%的目标水平上方,"MPC本月稍早作出这个结论."在预测时段的多数时间,通胀前景都高于11月通胀报告中的水平."即便如此,MPC仍更倾向于宽松,而不是收紧政策.

弹性通胀目标并未正确传达央行政策特性.弹性部分淹没了其他两个元素.

**无限的灵活性**

灵活通胀目标带给决策者很大好处,这个概念几乎具有无限的灵活性,可涵盖多种货币策略.

一些观察者指出,美联储履行法定职责以"有效促进就业最大化,稳定物价和调和长期利率的目标",实际上就是在追寻一种灵活通胀目标策略.

灵活通胀目标亦能延伸至覆盖不同类型的名义国内生产总值(GDP)目标.

所有这些策略的一个共性是愿意容忍,并且在某些情况下,鼓励消费者物价在政策侧重信贷扩张及提高风险资产价格之时更快速地上涨,以此促进经济成长和就业.

对决策者而言,灵活通胀目标的一大好处在于,宣示要做某件事情但实际做的却是另外一件.公开欢迎通胀加速上升来解决金融危机的政策,将遭到债权人和靠固定收益产品过活的人强烈反对.但灵活通胀目标(及其变体)可以暗中实现同样的目的.

"政治语言不免包含大量委婉说法、回避关键问题、且含糊其辞."奥威尔(George Orwell)在1946年发表的散文《政治与英语》(Politics and the English Language)中解释道,"如果一个人想要表达事物而又不唤起内心对这些事物的记忆,就需要这样的措辞."

但记者和分析师应当憎恶这种误导.奥威尔提醒,"如果思想会毁坏语言,那么语言也会毁坏思想."

**非理性预期**

设定弹性的通胀目标的危险在于,这几乎是毫不掩饰地通过提升通胀来刺激经济重回正轨.而央行的通胀目标策略能否奏效,甚至还是个未知数.

英国央行认为,只要反映出汇率、能源成本和管制价格的变化,并且不会造成要求加薪的声浪升温,那么物价加速上涨就不会构成真正的通胀.

不过如果薪资升幅继续滞后,那么价格上涨将对造成紧缩效应,经济将继续陷于困境.除非薪资增长加快,否则价格上涨只会妨碍经济增长,而非是刺激增长.由此英国央行的策略(为了增长而容忍更快的价格升速)将注定失败(薪资持续滞后以至于通胀力量无法确立).

英国央行看似也再度搬出了1970年代之前颇为流行的菲利普斯曲线.其基本观点是货币和财政当局总可以拉动更多的产出和就业,只要他们接受更高的物价涨幅.

1970年代的滞胀则打破了菲利普斯曲线所提出的观点,经济学家指出,菲利普斯曲线的最初版本假设消费者和企业会根据预期来采取行动,而这些预期基本上是不合理的.

而增修预期因素后的菲利普斯曲线认为,货币和财政政策在短期内仍然可以通过容忍价格上涨来减少失业,不过只能是通过加大未预期到的通胀来实现.

这看似恰恰是英国央行正试图在做的.尽管政策制定者公开承认八年来通胀率一直未达到2的目标(并且有可能持续下去),其依旧重申2%的目标,以力求"锚定"预期.

锚定的强有力效果已熟为人知,这要感谢行为理论经济学家丹尼尔-卡纳曼(Daniel Kahneman)和阿莫斯-特沃斯基(Amos Tversky).即便这锚是错误的或不相关的,就像英国央行的2%目标,它也能对预期和行为施加强有力的影响.

问题是理性的投资者和家庭是否会遵从英国央行的弹性通胀目标,抑或是对长期通胀有自身不同的预期.

但是家庭和企业似乎已开始修正他们的预期.英国央行自身的调查显示,公众预期长期内通胀率平均在稍高于3%的水平.通胀率已在该水平上稳定了数年,并且是近些年来英国央行政策成果的准确描述.

家庭和企业早就不理会英国央行的弹性通胀目标及2%的数字了.现在是记者、分析师和经济学家们对货币政策如何运作做出更精确描述的时候了.(完)

(编译 王洋; 审校 张明钧)

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