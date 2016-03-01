《KEMP专栏》对冲基金转而看多的是布兰特原油 并非美国原油

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦2月29日 - 监管机构和交易所最新仓位变动数据反映，对冲基金对于原油价格的前景看法正在变得较为正面。

以2月23日来看，对冲基金等资产管理公司共计持有三大原油期货以及期权(选择权)合约的净多仓相当于3.83亿桶原油。

合计净多头仓位在过去11周中有八周增加，脱离12月8日触及的近期低点2.30亿桶。(tmsnrt.rs/1XUWJih)

但对冲基金等资产管理公司净多仓的增加一直集中在布兰特原油而非美国原油。(tmsnrt.rs/1XUWS5i)

在ICE Futures市场的布兰特原油期货和期权净多仓从1.83亿桶跳增逾1亿桶，至3.2亿桶。(tmsnrt.rs/1XUWQKH)

而在ICE和纽约商业期货交易所(NYMEX)交易的西德克萨斯中质油(WTI)期货和期权净多仓则上升不到2,000万桶，由4,700万桶增至6,300万桶。(tmsnrt.rs/1XUWVy1)

对油价短期展望的极度悲观氛围在12月和1月初达到高点，但近来似乎消退一些。

外界的信心已经增强，相信市场正热烈展开期盼已久的供需重新平衡进程，那可能有助2016年稍后的库存及价格稳定。

美国页岩油生产商似乎终于抵不住低油价的压力，过去一个月里被闲置的活跃钻机数超过100个，许多生产商现正公开谈论2016年要减产。

与此同时，根据最新的每周及每月数据，美国公路交通运量及汽油需求持续快速增长。

但对冲基金及投资顾问和经理人强烈倾向通过布兰特原油、而非WTI原油来做多。

有人担心，美国在岸原油存储设备可能不足，尤其是在库欣(美国原油期货合约交割地)。

WTI原油期货合约正价差(远期升水)的程度，比布兰特原油要深，正反映这种忧虑。

正价差的情况，令市场参与者要展延一布兰特原油多头部位的成本，比WTI便宜得多。

布兰特原油从4月至7月正价差每桶仅1.33美元，同期WTI正价差为4.00美元。(完)