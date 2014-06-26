《Kemp专栏》如何降低空气污染 中国可向美国取经

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦6月20日 - 针对燃煤火电厂汞及其他重金属排放物设定的新空气污染标准使得美国每年将最多可避免1.1万例早逝。

美国环保局（U.S. Environmental Protection Agency）称，新标准将降低心脏病和哮喘等疾病的发病率，带来每年370-900亿美元的利益，而燃烧煤炭和石油发电的工厂只会增加不到100亿美元的成本。

虽然清理美国电厂的益处很大，但若中国引入一些更基本的技术，所能带来的健康益处和减少的污染比这要大得多得多。

相较中国南部地区，雾霾导致中国北部城市人的寿命平均减少5.5岁。

研究人员的数据显示，20世纪90年代，中国北部5亿居民损失了25亿年的寿命，即使在今天，早逝人数仍有几百万。

中国的空气污染要比美国严重得多，因此减少雾霾所带来的益处可能价值每年数千亿美元。

**汞和重金属**

美国环保局的新规针对电厂排放的汞、砷、镉、铬和铅等重金属。

大多数化石燃料电厂都排放汞，汞在微生物的作用下变成甲基汞，在鱼身体内累积，以此进入人类的食物链。

甲基汞可能引发很多神经系统疾病，包括智力下降、运动技能受影响以及注意力与行为问题。

“那些在怀孕期间摄入大量鱼类和海鲜食品的孕妇所生的孩子风险最大。风险……足以导致难以维持学业的孩子数量增多，”美国国家科学院称。

美国联邦政府数据显示，2005年，美国电厂向空气中排放了53吨汞，以及35万吨氯化氢。氯化氢被认为会引发呼吸问题。

中国的排放量则高得多。中国的火电厂几乎就是在“毒害”大众。

**悬浮的细微颗粒物**

虽然汞和其他重金属最受关注，但新规最大的益处是细微颗粒物的减少。这些细微颗粒物从空气中进入肺部，然后进入血液系统，引发癌症。

这种悬浮的细微颗粒物每年造成北美和欧洲数千人早逝。

美国电厂新规所带来的好处中，这些被称为PM10和PM2.5的细微颗粒物的减少占了很大一部分。这些益处包括避免早逝、住院和误工。

美国和其他发达国家的细微颗粒物排放量在逐渐降低，但中国的细微颗粒物排放量仍在增加。

20世纪80年代和90年代初在中国北方城市空气中悬浮的细微颗粒物浓度已经是1970年《清洁空气法案》颁布前美国细微颗粒物浓度的五倍。

**现有污染物排放控制技术**

减少细微颗粒物排放的技术已经出现几十年了，既不复杂，也不昂贵。这些技术包括静电除尘、废气脱硫装置、活性炭喷注、干燥吸着剂喷射和织物过滤等。

这些技术既可以单独使用，也可以并用，能够清除99%的细微颗粒物、汞和其他重金属以及引发酸雨的硫氧化物和氮氧化物排放。

这些技术在美国和欧洲已经被广泛使用。美国煤灰协会的数据显示，2012年，美国电厂捕捉到了5,200万吨飞尘。

“飞尘被排放控制设备捕捉到，不会飞出排气管，”美国煤灰协会称。

近45%的这种飞尘被回收成为混凝土（1,200万吨）、建筑装填物（300万吨）、混合水泥（200万吨）和其他产品。其他飞尘被填埋。

废气脱硫装置使用石灰或石灰石吸附废气中的硫磺和其他元素，以产生合成石膏和其他可销售的产品。2012年，电厂生产了近2,400万吨烟气脱硫石膏，其中1,200万吨被回收为商业产品。

这些煤炭燃烧后的产物以往都是直接从烟囱排入大气中。这种情况在中国仍存在，但美国和欧洲的电厂已经使用上面提到的污染物排放控制技术多年。美国煤灰协会早在1968年就成立了。

**中国减少雾霾**

中国的雾霾问题时常会被当成和温室气体排放和气候变化一样的问题。其实这两个问题是分开的，减少雾霾更容易做到。

如果中国采用美国和欧洲过去30年里一直使用的排放控制技术，中国的空气污染将可以大大降低。

中国中央政府和地方政府已经开始强迫电厂安装废气脱硫设备、静电除尘设备和织物过滤器。但这些设备是否一直开启仍有些疑问，因为电厂试图省钱。

中国北部提供供暖的燃煤锅炉仍受到很少的污染控制。淘汰这些规模小而且陈旧的锅炉，以更大、更先进而且拥有合适控制技术的电厂取而代之，这将帮助中国降低空气污染。

中国的健康危机迫在眉睫，需要尽快采取措施。中国短期内清理污染的技术已经存在，而如何长期降低温室气体排放则仍需考虑。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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